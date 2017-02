Lichtere narcose mogelijk in Albert Schweitzer ziekenhuis

De sedatie praktijk specialisten van het Albert Schweitzerziekenhuis

Patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis kunnen binnenkort een nieuw soort verdoving krijgen. Die zit zo'n beetje in tussen het zogenoemde roesje en een volledige narcose. De vaktermen daarvoor zijn 'matige tot diepe sedatie'.

Mensen die een pijnlijke ingreep of onaangenaam onderzoek moeten ondergaan hebben nu nog alleen de keus tussen roesje of narcose, maar vanaf 20 maart komt dus die tussenvorm er bij.



Om dit mogelijk te maken heeft het Dordtse ziekenhuis vijf ervaren anesthesiemedewerkers bij het Erasmus Medisch Centrum op laten leiden tot zogeheten 'sedatie praktijk specialisten'.



Met de 'tussenvorm' worden mensen in slaap gebracht met een lagere dosis van de middelen die bij operaties gebruikt worden voor een narcose. Groot voordeel is dat de patiënt zelf blijft ademen en er dus geen beademing nodig is.



Het 'nieuwtje' kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij kijkoperaties in de borstkas, een galwegonderzoek of -drainage, een leverpunctie of een MRI-scan. Of het wordt toegepast bepaalt de behandelend arts in samenspraak met de patiënt.