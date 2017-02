Nieuwe radartoren voor Rotterdamse haven

De nieuwe en de oude radartoren in de Rotterdamse haven

Het Havenbedrijf Rotterdam laat op de Tweede Maasvlakte een radartoren bouwen. De toren moet 70 meter hoog worden en de rol overnemen van de oude radartoren in de Botlek.

De oude radartoren heeft de vorm van een vuurtoren en is de hoogste van Nederland. De toren wordt gesloopt omdat hij aan het einde van zijn bouwkundige levensduur is.



Ook neemt de radardekking af, doordat er steeds meer gebouwen op de Maasvlakte in de weg staan.



Naast een radarsysteem wordt op de nieuwe toren ook marifoonapparatuur geplaatst voor communicatie met de scheepvaart. De toren moet volgend jaar af zijn.