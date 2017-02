Rennend langs Rotterdamse hotspots

Foto: Tom van Vark

Al rennend langs Rotterdam Centraal, de Markthal en over de Erasmusbrug. Toeristen kunnen vanaf april ook hardlopend de hotspots van Rotterdam verkennen via Rotterdam Sight Running Tours.

"Toeristen, of ze nu uit Nederland, het buitenland of uit Rotterdam komen, kunnen zich bij ons voegen en een rondje door de stad rennen", zegt een van de initiatiefnemers Anne Groenewege.



De lengte van de tocht ligt tussen de zeven en tien kilometer, afhankelijk van de ervaring van de deelnemers. Groenewege: "Mensen hebben verschillende snelheden, dus we lopen niet op topsnelheid."



"We moeten kunnen rennen en praten tegelijk. Met een groep van ervaren lopers zal iets langer en verder gelopen worden." Het hardlopen wordt afgewisseld met stops voor foto's en uitleg over de bezienswaardigheden.



Routes

Rotterdam Sight Running Tours heeft drie routes uitgestippeld voor de toeristen. De eerste route gaat langs plekken die iets te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. De tweede route is een bruggentour. Bij de highlightstour rennen de toeristen langs onder meer de Markthal en de kubuswoningen.



Rotterdam Sight Running Tours voert op 1 april een testrun uit. Daarna kunnen toeristen op woensdagen en in het weekend voor 15 euro per persoon meerennen.