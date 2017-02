Echtpaar vrijgesproken van mishandeling baby

De rechter heeft een echtpaar uit Rotterdam vrijgesproken voor de mishandeling van hun baby. Bij het jongetje waren drie jaar geleden kort na de geboorte meerdere botbreuken geconstateerd.

Justitie had al vastgesteld dat de moeder vrijuit ging en een straf geëist tegen de vader. Maar volgens de rechter staat niet vast dat hij verantwoordelijk is voor het letsel.



Het jongetje is destijds uit huis geplaatst en woont inmiddels al weer enige tijd bij zijn ouders. Volgens Jeugdzorg is de gezinssituatie goed te noemen.