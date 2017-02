Rotterdammer gepakt voor ontvoering Nunspeet

De politie heeft een Rotterdammer en vijf anderen opgepakt voor de ontvoering en afpersing van een 53-jarige man in Nunspeet in december. De Rotterdammer is een man van 59 jaar.

Het slachtoffer was een man uit Doornspijk, niet ver van Nunspeet. Een buurtbewoner filmde hoe hij uit zijn auto moest stappen en met vastgebonden handen naar een BMW moest lopen. Daarna werd hij weggevoerd.



Een busje dat erbij was, werd leeg gevonden op een carpoolplaats bij Nunspeet en de BMW brandde uit in Overlangel bij Oss.



De man zelf werd na enkele uren vrijgelaten op een afgelegen plek bij het Brabantse Drunen. Daarna reisde hij terug naar huis, waar hij zich ongeveer twaalf uur na de ontvoering meldde. Hij zei dat hij onderweg was bedreigd.



De zes verdachten kwamen in beeld toen twee zakenpartners van de Doornspijker werden afgeperst. De beide mannen uit Ridderkerk deden daar aangifte van.



Naast de Rotterdammer zijn ook mannen uit Tilburg, Breda en Alphen aan den Rijn aangehouden.