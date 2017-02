Hellevoeter in het zonnetje gezet voor redden buurvrouw Gruttostraat

Hij dacht er geen moment over na toen de brand uitbrak. De 27-jarige Willem Groeneveld uit Hellevoetsluis redde op 20 mei vorig jaar zijn overbuurvrouw uit haar brandende huis.

Ook zijn vriendin Maxime Mackloet kwam gelijk in actie, belde de brandweer en ontfermde zich over de geschrokken buurvrouw.Na zijn heldendaad ging Willem naar een ander huis in de straat om het echtpaar Lampers te redden. Helaas was de vlammenzee te heftig en kwam het bejaarde stel om in de brand.Hellevoetsluis ziet Willem als held en daarom kreeg hij op het stadhuis de bronzen penning van het Carnegie Heldenfonds uit handen van burgemeester Junius. Ook zijn vriendin Maxime werd bedankt voor haar inzet. Van de gemeente kreeg het stel een dinerbon.Willem reageerde een beetje beduusd op alle aandacht. "Ik zie mezelf niet als held en ik zou het zo weer doen."Een ex-vriend van de dochter van de slachtoffers zou verantwoordelijk zijn voor de brand, maar justitie kan dat nog niet bewijzen. De familie roept de dader op om te praten zodat ze het vreselijke hoofdstuk kunnen afsluiten.