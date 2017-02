Politie over ravage A16: het had heel anders kunnen aflopen

Foto: MediaTV

De twee inzittenden van de personenauto met caravan die op de A16 werd geramd door een vrachtwagen, hebben enorm veel geluk gehad. ''Het is een geluk bij een ongeluk, het had heel anders kunnen aflopen'', aldus Edwin Tamboer van de politie.

De Poolse man en vrouw waren onderweg met levensmiddelen om hun winkel te bevoorraden, toen ze plotseling een lekke band kregen.



Tamboer: ''Hij wilde de caravan nog naar de vluchtstrook sturen, maar een achteropkomende truck met oplegger zag dat te laat en die is bovenop de caravan geklapt.''



Door de klap onstond een enorme ravage op de drukke snelweg bij Rotterdam-Feijenoord richting Dordrecht. Een groot deel van de snelweg werd afgesloten.



Tot ergernis van de hulpdiensten negeerden veel automobilisten de rode kruizen en reden toch door.



''Het is een fenomeen dat we helaas heel veel zien. Mensen zijn ongeduldig en willen toch nog even de afrit pakken en denken dan die rode kruizen te negeren.''



''Mensen, doe dat asjeblieft niet, we hebben die ruimte nodig voor de hulpdiensten. We proberen het zo netjes mogelijk te doen, maar we ontkomen er niet aan dat we soms rijbanen moeten afzetten'', besluit de politieman.