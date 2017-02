Something like Sunshine in Live uit Lloyd

Something like Sunshine wist nèt niet de eerste prijs te winnen op het Talent Stage tijdens Metropolis 2016 in Rotterdam. De jonge meiden moesten de getalenteerde band Dr. Meraki (inmiddels ook Rotterdam Muziekambassadeurs 2017) voor laten gaan. Toch verdienden Teddy en Aina een uitnodiging voor Live uit Lloyd.

Teddy Macrander (17) en Aina Qvist (18) vormen al een paar jaar het zingende en gitaar spelende duo Something like Sunshine. De twee zitten nog op school en hopen ooit echt door te breken met hun harmonische songs die vooral uit de pop, folk en country traditie ontspringen. Artiesten als: Dixie Chicks, John Mayer, Ilse de Lange, Common Linnets, Lennon and Maisy en Taylor Swift, het zijn voorbeelden voor de nog wat verlegen tienermeisjes.



De afgelopen jaren speelde Something like Sunshine al aardig wat optredens. Ook deden de meiden veel mee aan talentenjachten wwaar ze steevast opvielen met hun engelachtige tweestemmigheid en fraaie gitaarspel. Eigen songs en bewerkingen, Teddy en Aina hebben het in hun mars.



In Live uit Lloyd speelt het tweetal vijf eigen songs en vertellen ze over hun muziek en hun prille leven als muzikant. Maar daarnaast is het ook gewoon keihard studeren in VWO 5 en eerste jaars Verpleegkunde. Enfin... Live uit Lloyd biedt de twee met veel plezier het radio podium aan, op weg naar mooie carrieres...en muzikale roem.





