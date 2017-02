Jørgensen denkt nog niet na over vertrek

Nicolai Jørgensen

Nicolai Jørgensen gaat er vanuit dat hij ook volgend seizoen speler is bij Feyenoord. De topscorer van Nederland heeft afgelopen zomer een vijfjarig contract getekend bij Feyenoord en denkt niet aan een snel vertrek uit Rotterdam.

De kans is groot dat er na dit seizoen veel interesse zal zijn voor de makkelijk scorende spits van Feyenoord. 'Ik denk er eerlijk gezegd nog niet over na. Ik vind het wel grappig dat ik er nog maar net ben en dat er mensen zijn die nu al denken dat ik vertrek. Ik heb ook niets gehoord of met iemand daar over gesproken. Ik heb het enorm naar mijn zin en ben gelukkig in Rotterdam. Dus ik denk daar niet over na'', aldus Jørgensen tegenover RTV Rijnmond.



De Deen staat zondag met Feyenoord tegenover PSV. De nummer één tegen de nummer drie van de ranglijst. ''Het is een moeilijk team om tegen te spelen. We hebben ze al twee keer gehad dit seizoen. we moeten spelen zoals we in Eindhoven hebben gedaan toen we met 1-0 wonnen. Tegen PSV moet je niet teveel individuele fouten maken want ze zijn goed in countervoetbal'', aldus Jørgensen.



Jørgensen denkt niet dat zondag het kampioenschap wordt beslist. PSV staat acht punten achter op Feyenoord en Ajax vijf. ''Ik heb nog niemand in het team over het kampioenschap horen praten. Het worden belangrijke maanden en wij moeten bewijzen dat we het waard zijn om kampioen te worden. Maar Ajax en PSV blijven ook maar winnen. Zondag is belangrijk, maar we winnen zondag nog niet het kampioenschap'', aldus de spits van Feyenoord.



Komende vrijdag is er in FC Rijnmond een portret te zien van Feyenoorder Nicolai Jørgensen.