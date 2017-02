Rode panda's uit Blijdorp ruiken even aan vrijheid

Twee rode panda's van Diergaarde Blijdorp hebben enkele uren kunnen genieten van de vrijheid. De dieren klommen woensdagochtend over een muur nadat bamboetakken waren omgewaaid.

Verzorgers van Blijdorp zagen tijdens hun rondje dat de takken, het voer van de kleine panda's, tegen een muur waren gewaaid. "Het is net alsof je voor een inbreker een ladder klaar zet", zegt verzorger Janno.



De verzorgers hebben tussen de andere werkzaamheden door gezocht naar de ontsnapte dieren. Aan het begin van de middag zijn ze ontdekt en gevangen.



De panda's waren nog op het terrein van de diergaarde. "De ervaring leert dat ze vaak in de buurt blijven, zeker overdag, omdat het nachtdieren zijn."



Nieuw verblijf

In het verleden ontsnapten rode panda's in Blijdorp vaker uit hun hok. Anderhalf jaar geleden kregen ze een nieuw verblijf, waardoor het een stuk moeilijker zou moeten zijn om uit te breken. Maar dat de bamboetakken zouden kunnen omwaaien bij een storm, was niet voorzien. In het vervolg worden die anders neergezet, zegt Janno.