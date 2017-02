Op strand geredde bruinvis alsnog dood door tekort aan opvang

Gestrande bruinvis wordt overgedragen aan SOS Dolfijn (Foto Ad van den Berge) Bruinvis met de auto naar Badhotel gebracht (Foto Zeezoogdierenhulp)

Op het autostrand van Rockanje is woensdagochtend een bruinvis gestrand. Dat gebeurt wel vaker, maar dit dier leefde nog. Toch moest een dierenarts de bruinvis laten inslapen omdat er geen goede opvangmogelijkheid is.

Zeezoogdierenhulp kreeg rond 10.40 uur een melding over een bruinvis die was gestrand door de harde wind. Medewerkers hebben het dier gestabiliseerd en met de auto naar het badhotel van Rockanje gebracht. De bruinvis lag achterin, in een bak met water en een natte doek over zich heen.



SOS Dolfijn heeft de bruinvis opgehaald en laten nakijken door een dierenarts. De organisatie schrijft op de eigen website:



"SOS Dolfijn beschikt op dit moment niet over de mogelijkheid om gestrande bruinvissen en dolfijnen opvang te bieden."



Inslapen

Besloten is daarom om de bruinvis te laten inslapen. Het dier was te verzwakt om terug te zetten in zee. SOS Dolfijn zegt de gang van zaken te betreuren.



Gebrek aan opvang

De organisatie zat altijd op het terrein van het Dolfinarium in Harderwijk. Om te voorkomen dat mensen zouden denken dat SOS Dolfijn bij het zeezoogdierenpark hoort, is het opvangcentrum verhuisd.



Maar een eigen opvangmogelijkheid is er nog niet. Medewerkers van SOS Dolfijn kunnen gestrande dieren daarom alleen terugplaatsen in zee of laten inslapen. De organisatie hoopt dat er zo snel mogelijk weer een opvang is voor zeezoogdieren.