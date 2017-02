Avondspits druk door ongelukken bij Rotterdam

File (archieffoto)

De woensdagavondspits is erg druk door slecht weer en ongelukken. Op sommige plekken is de vertraging opgelopen tot meer dan twee uur. Dat is opmerkelijk omdat in een deel van het land de schoolvakantie al begonnen is.





A20

Intussen was het ook druk geworden op de omleidingsroute over de A20. Daar liep het verkeer vast doordat twee auto's op elkaar waren gereden. Lange tijd was daar maar een rijstrook open.



A4

Op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam staat ook nog eens meer dan 10 kilometer file.



Nooit eerder, sinds begin metingen in 2002, zag de VID een woensdagavondspits in de voorjaarsvakantie die zo druk was.



Morgen nog drukker?

Mogelijk wordt het donderdag nog drukker, doordat het dan ook gaan hard gaat waaien. De VID waarschuwt om niet met een aanhanger de weg op te gaan.





De drukte was het grootst op de A16 richting Breda. Daar was eerder op de dag ter hoogte van de Beverwaard een vrachtwagen op een caravan ingereden. Niemand raakte gewond, maar de ravage was enorm. De weg was om 16.00 uur weer vrij.Intussen was het ook druk geworden op de omleidingsroute over de A20. Daar liep het verkeer vast doordat twee auto's op elkaar waren gereden. Lange tijd was daar maar een rijstrook open.Op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam staat ook nog eens meer dan 10 kilometer file.Nooit eerder, sinds begin metingen in 2002, zag de VID een woensdagavondspits in de voorjaarsvakantie die zo druk was.Mogelijk wordt het donderdag nog drukker, doordat het dan ook gaan hard gaat waaien. De VID waarschuwt om niet met een aanhanger de weg op te gaan. 1