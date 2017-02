Feyenoordfan zet kwaad bloed met domeinnaam

Feike Cats

Vlaardinger Feike Cats ligt in de clinch met Feyenoord. Hij heeft de domeinnaam feyenoordkampioen2017.nl aangemaakt, maar de voetbalclub is daar niet blij mee. Feyenoord vindt dat hij niet zomaar aan de haal mag gaan met de naam.

Cats is Feyenoordfan in hart en nieren. Hij leek hem daarom leuk om vast de domeinnaam aan te maken, vooruitlopend op het landskampioenschap dat Feyenoord dit jaar misschien wel in de wacht sleept.



Goed doel

Wie de site nu bezoekt, komt op een lege pagina terecht. Wat is de Vlaardinger van plan met de site? "Helemaal niks. Ik wil de site aan iemand doneren. Het geld wil ik aan een goed doel geven", zegt Cats. Het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam lijkt hem een mooi doel.



Grap

Waarom Feyenoord nu dan zo kwaad is, begrijpt hij totaal niet. "Ik wilde gewoon een grap uithalen." Ook vindt hij het raar dat hij uit de media moet vernemen dat Feyenoord zijn actie niet op prijs stelt. Cats: "Het is niet nodig om zo te reageren. Maak gewoon een beetje lol."