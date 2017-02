Ruim honderd banen weg bij Damen Shiprepair

Hoofdkantoor Damen in Gorinchem

De reparatiewerven van Damen zitten in zwaar weer. Het scheepsbouwconcern schrapt op drie locaties 150 arbeidsplaatsen. Het gaat om Shiprepair Rotterdam in Schiedam, Shiprepair Van Brink in Pernis en Shiprepair Vlissingen.

Volgens Damen zijn de maatregelen nodig omdat de afgelopen twee jaar het aantal orders flink is teruggelopen. Dat komt vooral doordat de offshoresector last heeft van de lage olieprijzen. Daarom wordt er minder geïnvesteerd om schepen op te knappen.



Damen is er niet in geslaagd om de teruggelopen inkomsten met andere werkzaamheden goed te maken.



Vakbond

Vakbond CNV spreekt van een 'forse ingreep'. De bond gaat binnenkort met het bedrijf in gesprek over de personeelsinkrimping.



Damen is een internationaal bedrijf uit Gorinchem, met in totaal 33 scheeps- en reparatiewerven en wereldwijd zo'n 9000 werknemers.



Sectorbrede problemen

Het is al het zoveelste bedrijf in de offshoresector dat een reorganisatie aankondigt. Heerema schrapte vorig jaar een kleine 350 arbeidsplaatsen in Nederland. Scheepswerven IHC en Keppel Verolme streepten samen meer dan vijfhonderd banen weg.