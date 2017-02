Wilde achtervolging in centrum van Rotterdam

De Rotterdamse politie heeft dinsdagavond de handen vol gehad aan een dronken wegpiraat uit Brielle. De 30-jarige bestuurder ging er bij een controle vandoor, maakte een dollemansrit door Rotterdam en schold agenten de huid vol.

De Briellenaar kwam in beeld nadat hij bijna een voetganger had aangereden. De vrouw sloeg alarm, waarna de politie besloot om de automobilist te laten blazen.De man weigerde mee te werken. Toen een agent naar binnen boog om de contactsleutel om te draaien, gaf de man gas. De politieman raakte lichtgewond.De man uit Brielle scheurde via de Van Oldenbarneveltstraat over de trambaan tegen het verkeer in de Karel Doormanstraat in. Hij reed daarbij enkele voetgangers bijna van de sokken en negeerde verkeerslichten.Op de Mauritsstraat zette de man zijn auto aan de kant. Toen hij het doodlopende Karel Doormanhof in ging, kon de politie hem overmeesteren.De man schold de agenten uit en bedreigde hen met de dood. Hij zit vast voor het rijden onder invloed, verschillende verkeersovertredingen en geweld tegen de politie.