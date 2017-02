Rotterdammer vast voor Belgische heroïnevangst

Een Rotterdammer en vijf anderen zitten vast voor een internationaal drugstransport naar Antwerpen. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de invoer van ruim 1100 kilo heroïne die in bakmachines zat verstopt.

De bakmachines zaten in een container die was gelost van een schip uit Iran. De Antwerpse politie haalde de drugs eruit en liet de container verder volgen.Een Rotterdams bedrijf pikte de container op en bracht hem naar Heijen in Limburg. Daar zijn drie mensen opgepakt. In Rotterdam arresteerde de politie nog eens drie mannen, onder wie de 34-jarige Rotterdammer.De heroïne heeft een straatwaarde van 68 miljoen euro. In België is nog nooit zoveel heroïne onderschept. Ook voor Nederlandse begrippen is de vangst groot. Het record in ons land staat op 1200 kilo.