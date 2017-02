Burgemeester Brok sluit café Sint Joris toch

De Dordtse burgemeester Brok heeft besloten om toch de drank- en horecavergunning van café Sint Joris definitief in te trekken. De bezwarencommissie van de gemeente vond dat er fouten waren gemaakt, maar Brok zet door.

Sint Joris kreeg in 2015 een waarschuwing wegens illegaal gokken en toen dat in januari 2016 opnieuw gebeurde, sloot Brok de zaak voor een maand. Bij sluiting van meer dan 28 dagen verliest een kroegbaas ook meteen vijf jaar z'n vergunning.De bezwarencommissie van de gemeente vond dat de bijkomende straf eerst gecommuniceerd had moeten worden. Maar Brok vindt van niet, omdat ondernemers volgens hem de regels moeten kennen.Brok zegt verder dat de leidinggevende van het café herhaaldelijk verwijtbaar gehandeld heeft. Na de waarschuwing zou nergens uit gebleken zijn dat de kroegbaas heeft geprobeerd om te voorkomen dat er opnieuw illegaal zou worden gegokt. Brok houdt daarom vast aan zijn eerder genomen besluit.Café De Pul zit nog even in spanning. Brok wil de kroeg een half jaar sluiten , maar de bezwarencommissie vindt dat een te zware straf en oordeelde ook in die zaak dat de burgemeester z'n besluit moet heroverwegen. Brok komt waarschijnlijk vrijdag met een beslissing, z'n laatste werkdag in Dordrecht.