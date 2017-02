Rotterdam Philharmonisch duikt filmwereld in

Rotterdams Philharmonisch Orkest

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest gaat de muziek verzorgen van de speelfilm 'Rotterdam I Love You'. Het orkest werkt mee aan de compositie, neemt de muziekstukken op en muzikanten gaan zelfs acteren.

"Hoe klinkt Rotterdam? Het begint heel rauw en dan zit er een zacht hart achter. Dat is Rotterdam toch?" Andre Heuvelman, innovator en trompettist bij het Rotterdam Philharmonisch licht een improvisatie van een collega-trombonist toe.



Tweet

Het Rotterdam Philharmonisch is een bijzondere samenwerking aangegaan. "Dat is wel grappig, deze samenwerking is ontstaan door een tweet", vertelt Andre Heuvelman van het RPhO. "Wij hebben gereageerd op een tweet dat actrice Halina Reijn zou spelen, en toen hebben wij daarop gereageerd dat wij de muziek wel willen gaan maken."



Filmserie

De film Rotterdam, I Love You maakt deel uit van de filmserie Cities of Love, waarin filmmakers en acteurs een ode brengen aan de betreffende wereldstad. Eerdere delen waren de films Paris je t'aime (2006) en New York I love you (2009).



Regisseur Shariff Nasr: "Nu is Rotterdam aan de beurt, en Rotterdam is de arena van elf liefdesverhalen, verteld door elf verschillende regisseurs samen met een internationale cast, onder wie Barry Atsma."



Om de muziekscore samen te stellen wordt samenwerking gezocht met talentvolle en avontuurlijke muzikanten, componisten en arrangeurs uit Rotterdam en daarbuiten, uit alle genres en stromingen. Ook zullen het orkest en het team van Rotterdam, I Love You muzikale samenwerkingen aangaan tijdens festivals, evenementen en andere activiteiten in de stad.



Uitdaging

"Het wordt een hele uitdaging", zegt trombonist Alexander Verbeek. Want de muzikanten spelen niet alleen muziek maar maken ook hun filmdebuut. "Of ik kan acteren? Nou....we staan wel veel op het podium, dus er is gewenning, maar dat wordt spannend."



De makers van Rotterdam I love you streven naar een première op het IFFR van 2018.