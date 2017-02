Toch burgerpeiling in Hoeksche Waard over herindeling

Gemeentehuis Cromstrijen in Numansdorp

De burgerpeiling over de herindeling van de Hoeksche Waard gaat door, ondanks dat de Provincie al groen licht heeft gegeven voor de fusie van de vijf gemeenten. Dat betekent dat inwoners van Cromstrijen, Binnenmaas en Korendijk volgende maand tijdens de Kamerverkiezingen twee stembiljetten mogen invullen.

Volgens wethouder Paul Boogaard van Korendijk zijn in de besluitvorming door de Provincie niet alle stemmen gehoord. Hij vindt het daarom belangrijk dat de Tweede en Eerste Kamer luisteren naar wat de inwoners laten weten tijdens de burgerpeiling over drie weken.



Ook Cromstrijen is benieuwd naar de mening van de inwoners. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente pas met een reactie komt op de herindeling als de uitkomst van de burgerpeiling bekend is.



De andere twee gemeenten in de Hoeksche Waard houden geen burgerpeiling tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Strijen en Oud-Beijerland zijn voor de fusie.



Nieuwe gemeentetaken

Provinciale Staten gingen akkoord met de herindeling in de Hoeksche Waard omdat volgens de meeste partijen de gemeenten samen beter in staat zijn om alle nieuwe taken aan te kunnen.



GroenLinks in Zuid-Holland denkt dat er in de praktijk niet veel zal veranderen, omdat de gemeenten in de Hoeksche Waard nu al op veel terreinen samenwerken.



De dienstverlening gaat volgens GroenLinks er alleen maar op vooruit omdat een fusiegemeente efficiënter is dan de losse samenwerkingsverbanden die nu bestaan.



Veel partijen in de Provinciale Staten vinden wel dat de inwoners van de dorpen zich betrokken en gehoord moeten voelen door de nieuwe gemeente.