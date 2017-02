Man gewond bij schietpartij in Schiedam

Bij een schietpartij in een huis aan de Heelmeesterstraat in Schiedam is woensdagavond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

Wat precies is gebeurd in het huis weet de politie nog niet.