Capelse voetbalvereniging met handen in het haar

Kunstgras

CVV Zwervers uit Capelle aan den IJssel zit met de handen in het haar: wat te doen met de kunstgrasvelden, nu televisieprogramma Zembla opnieuw beweert dat de rubberkorrels die daarop liggen niet niet veilig zouden zijn.

Net als in oktober 2016, toen Zembla voor het eerst berichtte over de rubberkorrels, is ook nu onrust ontstaan bij ouders van voetballende kinderen. Is het ongezond om op een kunstgrasveld te spelen?



Bij CVV Zwervers zijn bestuur en trainers koortsachtig met elkaar in overleg over de vraag hoe moet worden omgegaan met de onrust die onder de ouders leeft.



Duivels dilemma

Het standpunt van Zwervers is duidelijk. De club vertrouwt het RIVM dat stelt dat kunstgrasvelden gewoon veilig zijn. De vereniging wil dus ook gewoon blijven spelen en trainen op kunstgras.



Maar intussen zijn er wel ouders die dat niet zien zitten en daar moet de club iets op verzinnen. Een van de opties is om niet twee keer, maar een keer per week te trainen. Maar dan zijn er andere teams die dat misschien ook willen en dan, zegt voorzitter Ger Jacobs, "ga je schuiven en ontstaat er een duivels dilemma, zonder winnaars."



Statement

CVV Zwervers heeft op de site een verklaring gezet:



"Natuurlijk respecteren wij het als ouders anders besluiten en aangeven dat kinderen niet langer op kunstgras mogen trainen of spelen. We verzoeken deze ouders vriendelijk om alle relevante informatie nog eens goed te bestuderen. Als de beslissing blijft dat het kind niet langer op kunstgras mag spelen dan is de suggestie om het kind een andere sport te laten kiezen waarbij het kunstgrasprobleem niet aan de orde is."



Voorzitter Jacobs erkent dat het misschien wat hard is, maar het is wel het meest eerlijk: "Voetbal is een teamsport en het is voor onze vereniging gewoon niet te doen om drie, vier kinderen in een team te moeten missen wanneer er op kunstvelden gespeeld moet worden."



Vertrouwen

Niet alle ouders zijn onder de indruk van de Zembla-uitzending. "Ze spelen er al jaren op", is een veelgehoorde opmerking. Ook het vertrouwen in de voetbalvereniging is groot: "Deze club is echt wel bezig met de gezondheid van onze kinderen, daar vertrouw ik volledig op", zegt een van de ouders.



Het bestuur van CVV Zwervers houdt aanstaande maandag een informatie-avond waar ouders hun zorgen kunnen delen met het bestuur van de vereniging.