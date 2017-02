Centrum van Rotterdam kleurt paars-geel voor sneak preview van De Marathon

Een sliert van kanariegele-paarse shirts trok woensdagavond door Rotterdam in een loop van acht kilometer. De 1500 lopers liepen een speciale theaterroute ter gelegenheid van een sneak preview van de musical De Marathon.

De loop van negen kilometer begon en eindigde in het Nieuwe Luxor en ging onder meer via het Oude Luxor. Hoofdrolspelers John Buijsman en Gürkan Küçüksentürk liepen mee. Alle lopers droegen de bekende foeilelijke hardlooptenues uit de succesvolle film, waarop de musical is gebaseerd.



Voorafgaand aan de Luxor Marathon Run trad de hele musicalcast voor de allereerste keer op voor publiek. Thomas Acda, die alle liedjes heeft geschreven, zong met Jelka van Houten de tweede single 'Ik ben mij bij jou'.



De musical gaat net als de film over een garage die failliet dreigt te gaan. Vier werknemers besluiten mee te doen aan de marathon en geld op te halen.



De Marathon gaat op 19 maart in première. RTV Rijnmond komt met een vierdelige serie waarin de voorbereidingen worden gevolgd. Donderdag is de eerste aflevering te zien, om 17:45 uur.