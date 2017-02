Stedin wil hardere aanpak stroomdiefstal

Meterkast

Wie betrapt wordt op het illegaal aftappen van stroom, voelt dat te weinig in zijn portemonnee, vindt Stedin. De netbeheerder vindt dat justitie fraudeurs harder moet aanpakken.

In de Rijnmondregio heeft het bedrijf vorig jaar ruim 800 gevallen van energiefraude ontdekt. Meer dan 500 keer was er een hennepkwekerij in het spel, een daling van ruim tien procent.



Opvallend is dat mensen steeds vaker ook voor andere doeleinden stroom stelen. In de gebieden waar Stedin actief is, gaat het om een stijging van achttien procent.



Betalen

Wie wordt betrapt op het stelen van stroom, moet 30 procent van de gestolen stroom betalen: "Wie energiefraude pleegt wordt niet bestraft, maar krijgt eigenlijk een korting van zeventig procent op de kWh-prijs (red. kilowattuur)", zegt de netbeheerder. Een fraudeur kan ook een boete 135 euro krijgen.



Daardoor zijn dieven volgens Stedin alsnog goedkoper uit dan mensen die netjes hun energierekening betalen. Oneerlijk, vindt Stedin.