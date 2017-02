LIVEBLOG: 'Als je storm wilt zien, kijk je maar televisie'

Onze regio maakt zich donderdagochtend op voor de zware storm die in de loop van de middag wordt verwacht. Het gaat stormen met windstoten tot 130 kilometer per uur. Ook gaat de februaristorm gepaard met stevige buien.

RTV Rijnmond houdt je in dit liveblog de hele dag op de hoogte van het belangrijkste nieuws rondom de storm.07.45 uur: De NS heeft een kaartje gemaakt waarop je kunt zien waar deze dag minder treinen rijden. Klik hier om te zien of er op jouw traject een aangepaste dienstregeling geldt.07.30 uur: Het weer voor donderdag met kans op zeer zware windstoten07.25 uur: Het verkeer heeft donderdagochtend al last van een harde wind07.15 uur: De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) is extra alert en waarschuwt strandgangers: "Ga niet het strand en al helemaal niet de pier op. Als je de storm wilt zien, kijk je maar naar de televisie", zegt KNRM-schipper Jan van der Sar.