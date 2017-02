LIVEBLOG: Vrachtwagenverbod op bruggen door harde wind

De februaristorm trekt donderdag over onze regio. Aan het begin van de avond worden de zwaarste windstoten verwacht. Ook trekken er een aantal pittige buien over.

RTV Rijnmond houdt je in dit liveblog de hele dag op de hoogte van het belangrijkste nieuws rondom de storm.18.30 uur: De Moerdijkbrug is weer open na het kantelen van de vrachtwagencombinatie. Op last van de politie mogen vrachtwagens voorlopig niet meer de bruggen van de A16 over, meldt de Verkeersinformatiedienst.18.20 uur: Bij een bouwmarkt aan de Bettoweg in Vlaardingen zijn houten platen weggewaaid en om het parkeerterrein terechtgekomen. Het parkeerterrein is daarom voorlopig afgesloten.18.00 uur: Opnieuw een omgewaaide vrachtwagen met oplegger op de A16. Dit keer op de Moerdijkbrug:17.30 uur: De Van Brienenoordbrug is weer vrijgegeven voor het verkeer, nadat een paar uur eerder een vrachtwagen met opleggen omwaaide.17.25 uur Peter Stam twittert dat er een weggewaaide container op de Maas drijft:17:20 uur: Het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport heeft tot nu toe geen last van de storm. Volgens een woordvoerder is de windrichting gunstig ten opzichte van de landingsbaan. Wel wijkt een toestel van Corendon om 20.15 uur uit naar Rotterdam vanwege het vliegtuigongeval op Schiphol. Daar zakte eerder op de dag een toestel door het landingsgestel, zo is te zien op dit filmpje 16.30 uur: In de regio Zuid-Holland-Zuid heeft de brandweer tot nu toe slechts enkele meldingen van stormschade gekregen. ''Het is erg rustig'', aldus een woordvoerder.16.25 uur. Het vrijgeven van de Van Brienenoordbrug duurt iets langer dan gepland. De verwachting is nu 17.30 uur, meldt de Rijkswaterstaat.16.20 uur: De brandweer heeft tot nu toe in de regio Rotterdam een tiental meldingen gekregen van omgewaaide bomen en losgeraakte verkeersborden. Een woordvoerder roept mensen op om de komende uren alleen 112 te bellen als er echt gevaar is. Het hoogtepunt van de storm is aan het begin van de avond.16.15 uur: Om de overlast te beperken staan bergers in overleg met Rijkswaterstaat uit voorzorg om strategische plekken in de regio, zoals hier bij de Haringvlietbrug:15.40 uur: Het hoogtepunt van de storm is naar verwachting het einde van de middag, begin van de avond, verwacht weerman Ed Aldus. Rond 21.00 neemt de wind sterk in kracht af.15.30 uur: De storm trekt ook mensen naar het strand van Hoek van Holland. Maximaal uitwaaien, zometeen om 17.00 uur ook live te zien op TV Rijnmond:15.00 uur: Het bergen van de vrachtauto op de A16 is begonnen. Verkeer wordt omgeleid.14.50 uur: Rijkswaterstaat verwacht dat de Van Brienenoordbrug rond 16.30 uur kan worden vrijgegeven, na het ongeval met de vrachtwagen. Verkeer kan voorlopig het beste van de parallelbaan gebruikmaken.14.30 uur: Ook sportverenigingen houden rekening met de storm, bijvoorbeeld Hockey Club Rotterdam.14.15 uur: De RET meldt een verstoring door de harde wind op tramlijn 25.14.05 uur: Op de hoofdrijbaan van de A16 bij de Van Brienenoordbrug is de aanhanger van een vrachtwagen omver geblazen. De rijbaan richting Breda is dicht.14.00 uur: Hoek van Holland krijgt de zwaarste windstoten te verduren13.15 uur: Wanneer bel je de brandweer en wanneer niet?13.00 uur: Het lijkt nu toch echt te beginnen.12.45 uur: De windmolens draaien als een dolle. Energiebedrijf Nuon zegt dat de windmolens vier keer meer energie produceren dan gemiddeld op een dag.12.20 uur: Ook in de haven wordt rekening gehouden met de harde wind.12.15 uur: Het val van De Hef, onlangs nog teruggehangen na een opknapbeurt, is ook in de stormstand gezet.12.00 uur: Rotterdam meldt dat inwoners zich bij schade bij de gemeente kunnen melden voor een snel herstel.11.30 uur: De hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda is vanaf 12.00 uur tot 23.30 uur dichtgegooid. Intercity Direct-treinen rijden volgens de NS niet. Thalys-treinen rijden via een andere route. Reizigers moeten rekening houden met vertraging.11:25 uur: De Christelijke Scholengemeenschap De Lage Waard in Papendrecht heeft aan de leerlingen gemeld dat het achtste en negende uur komen te vervallen.09.45 uur: De storm heeft hoogstwaarschijnlijk geen gevolgen voor Rotterdam The Hague Airport. De windrichting is gunstig, zegt een woordvoerder.09.30 uur: Code oranje: het KNMI waarschuwt voor de storm in de middag en avond en heeft voor Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en delen van Utrecht code oranje afgegeven. In de rest van het land geldt code geel.09.00 uur: De naderende storm Doris heeft ook Loesje van de posters tot een filosofische uitspraak gebracht.07.45 uur: De NS heeft een kaartje gemaakt waarop je kunt zien waar deze dag minder treinen rijden. Klik hier om te zien of er op jouw traject een aangepaste dienstregeling geldt.07.30 uur: Het weer voor donderdag met kans op zeer zware windstoten07.25 uur: Het verkeer heeft donderdagochtend al last van een harde wind07.15 uur: De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) is extra alert en waarschuwt strandgangers: "Ga niet het strand en al helemaal niet de pier op. Als je de storm wilt zien, kijk je maar naar de televisie", zegt KNRM-schipper Jan van der Sar.