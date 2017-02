A20 bij Rotterdam gevaarlijkste stuk snelweg

Het gevaarlijkste stuk snelweg in onze regio ligt bij het centrum van Rotterdam. Het gaat om de A20 richting Gouda tussen de A13 en afrit Crooswijk, meldt Stichting Incident Management Nederland donderdag.

De A20 staat landelijk op de tweede plek in de top tien. Volgens de stichting gebeurden vorig jaar tussen de hectometerpalen 30,0 en 30,9 45 ongelukken.De lijst wordt aangevoerd door de A12 bij knooppunt Gouwe. Het gaat om het wegvak waar de A12 zich splitst in de A20 naar Rotterdam en de A12 naar Den Haag.Er gebeuren bij Gouda relatief veel ongelukken, onder meer doordat het verkeer op de rijstroken naar Rotterdam in de avondspits vaak stil staat, terwijl het verkeer richting Den Haag in volle vaart kan doorrijden.In de top tien staat nog een wegvak dat in onze regio ligt. Het gaat om de A16 richting Breda, nabij de Van Brienenoordbrug. Het stuk snelweg staat op de zesde plaats. Woensdag botste daar nog een vrachtwagen op een caravan , met een ravage tot gevolg.Tussen de hectometerpalen 21,0 en 21,9 gebeurden het afgelopen jaar 39 ongelukken.