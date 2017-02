Bewoners stappen desnoods naar rechter om Hoekse Lijn

Als de gemeenteraad in Rotterdam besluit om geen metrotunnel aan te leggen bij het strand van Hoek van Holland, dan stappen omwonenden naar de rechter. Donderdag wordt het onderwerp besproken in de gemeenteraad.

Een meerderheid lijkt te kiezen voor een gelijkvloerse kruising bij de Strandweg. Het aanleggen van een metrotunnel bij het strand van Hoek van Holland kost volgens de gemeente Rotterdam 19 miljoen euro extra. Omwonenden vinden een gelijkvloerse kruising veel te gevaarlijk.Een van de bewoners die geen gelijkvloerse kruising wil is Ann van den Berg. Ze gaat donderdag met een speciaal presentje naar Rotterdam: "We hebben protestgebakjes door de bakker laten bakken."Volgens Van den Berg moet er wel wat lekkers bij de koffie worden aangeboden: "Maar we doen het wel op een zakelijke manier."Het is de omwonenden van de Hoekse Lijn bij de Strandweg wel menens: "Wij gaan in elk geval door." Als de gemeenteraad instemt met een gelijkvloerse kruising, zoekt Van den Berg het samen met andere omwonenden hogerop: "Laat de rechter dan maar beslissen of wie er gelijk heeft."