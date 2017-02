Weer tas medewerker ambulance gestolen

Verboomstraat. (Foto: Google Maps)

Tweede keer

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond denkt na de tweede diefstal na over maatregelen, aldus een woordvoerder. Ambulancemedewerkers waren rond 02.00 uur naar de Verboomstraat gegaan om een patiënt op te halen. Terwijl de broeders aan de achterkant van de ambulance bezig waren met de brandcard, hoorden ze de autodeur aan de voorkant dichtslaan.Een dief rende weg met een van de tassen. Er zaten geen waardevolle spullen in. De ambulancebroeder heeft bij de politie wel aangifte gedaan.De vorige keer dat een tas werd gestolen van een ambulancemedewerker, was aan de Schinnenbaan in de Beverwaard.De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond denkt na de tweede diefstal na over maatregelen, aldus een woordvoerder.