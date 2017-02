Win kaarten voor bekerduel Sparta-Vitesse

Het Kasteel is bijna uitverkocht, maar toch kan jij er bij zijn! RTV Rijnmond geeft kaarten weg voor de wedstrijd in de halve finale van de beker tussen Sparta en Vitesse.

Wij hebben 3x2 kaarten te vergeven via ons Facebook account RTV Rijnmond Sport. Like onderstaand bericht én de pagina van onze sportredactie en wij laten weten wie er gewonnen heeft.Ook via ons Twitter account @RijnmondSport maak je kan om aanwezig te zijn bij een - hopelijk - legendarisch bekerduel van Sparta. Elke volger van ons account die onderstaand bericht retweet maakt kans op vrijkaarten.