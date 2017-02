SpijkenisseFestival ook in 2017 zonder Afrojack

Afrojack

Deejay Afrojack treedt ook dit jaar niet op tijdens het SpijkenisseFestival. De gemeente Nissewaard had twee locaties in gedachten, maar Afrojack heeft eind augustus geen ruimte in zijn agenda.

Wethouder Kees Dijkman vindt het ontzettend jammer dat het niet is gelukt om Afrojack naar Spijkenisse te halen. "We hebben alles op alles gezet om een optreden mogelijk te maken. Daarbij is samen met het management van Afrojack ongelooflijk veel inzet gepleegd en werk verricht."



Ook het management van Afrojack had het liever anders gezien."We willen de gemeente bedanken voor de ruimte en de bereidheid die men getoond heeft om een optreden van Afrojack mogelijk te maken."



"Wij hebben de opstelling van de gemeente Nissewaard zeer gewaardeerd en betreuren het dat een optreden dit jaar niet tot stand kan komen", aldus een woordvoerder.



Vijf jaar

De getogen Spijkenisser artiest stond in 2012 voor het laatst in de line-up van het festival. Daarna werden er tevergeefs pogingen ondernomen om de populaire deejay te strikken.



Dat lukte enerzijds niet vanwege de agenda van Afrojack. Anderzijds verhuisde het festival naar het centrum van Spijkenisse. Die locatie was te klein en ongeschikt om de veiligheid te kunnen garanderen.



Locaties

De afgelopen maanden werd in Spijkenisse gezocht naar geschikte locaties. Het terrein van atletiekvereniging Spark op sportpark de Brug en het naastgelegen sportpark Oostbroek waren in beeld. Mogelijk dat die locaties in 2018 opnieuw in beeld komen.



Vorig weekeinde trad Afrojack nog wel op in Spijkenisse. Dat was tijdens een besloten concert voor een goed doel voor kinderen.