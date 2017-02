Rotterdamse transportbedrijf Koops failliet

Archieffoto

Transportbedrijf Koops uit Rotterdam is failliet. Het bedrijf is gespecialiseerd in tankvervoer. Het bedrijf heeft 30 mensen in dienst, meldt de curator donderdag.

Volgens de curator is nog onduidelijk wat de oorzaak van het faillissement is. De mogelijkheden voor een doorstart worden onderzocht. Er is al contact geweest met een aantal partijen.



Eerder ging Koops Transport in Almere ook al failliet.