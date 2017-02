Brandweer takelt koe uit gierput

De brandweer is donderdagochtend in Wijngaarden in de Alblasserwaard bezig om een koe uit een gierput te redden. Het dier was door een rooster gezakt.

Er stond een laag mest in de gierput en daardoor dreigde het dier te verdrinken. De koe kon haar hoofd wel boven de mest houden.



De brandweer heeft een deel van de vloer moeten slopen, zodat een speciale takel gebruikt kan worden.