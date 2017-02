Minder zeeschepen naar 'veilige' haven Rotterdam

Containers in Rotterdamse haven

In 2016 meerden 29.022 zeeschepen aan in de Rotterdamse haven. Dat is honderd minder dan een jaar eerder.





Een jaar geleden



Ernstig ongeluk

In 2016 gebeurde in de Rotterdamse haven één ernstig ongeluk. Een binnenvaartschip sloeg lek in het Breediep. Daardoor kwam 30 kubieke meter olie in het water. Verder waren er 158 kleinere ongelukken.



Daarmee bestempelt het Havenbedrijf het afgelopen jaar als 'uitermate veilig'.



