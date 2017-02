Hacker kraakt gegevens Papendrechtse kinderen

Computer

Een hacker heeft toegang gekregen tot de gegevens van 8.000 kinderen in Papendrecht. De mailbox van een Rivas-medewerker is gekraakt. Dat meldt Rivas donderdag.

De hacker kon onder meer bij de adressen, e-mailadressen en BSN-nummers van kinderen die op school zitten en hebben gezeten in Papendrecht.



Volgens een woordvoerder van Rivas was het de hacker waarschijnlijk te doen om de mailadressen. Daarmee kan hij spam versturen.



"Rivas heeft onderzoek gedaan en aangifte gedaan", zo staat in een brief aan alle betrokkenen. "We gaan ervan uit dat het de hacker om e-mailadressen gaat en niet om nadere gegevens", aldus de zorginstelling.



Rivas heeft inmiddels interne maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De zorggroep waarschuwt de betrokkenen nog wel: "Wees de komende tijd extra alert op spam en phishingmail."