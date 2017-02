Valse brief: betaal boete voor illegaal films downloaden

De valse brief van Dutch Filmworks

Er is een valse brief in omloop van Dutch Filmworks. Daarin worden mensen donderdag opgeroepen een boete te betalen. De brieven zijn onder meer bezorgd in Brielle, Nieuw-Beijerland, Alblasserdam en Spijkenisse.

In de brief staat dat er illegaal films zijn gedownload via het adres. De bewoner moet een bedrag betalen van 52 euro. Als dat niet wordt gedaan, wordt de boete nog wat hoger, namelijk 150 euro.



Hoeveel brieven verstuurd zijn is niet duidelijk. Dutch Film Works waarschuwt op haar website dat de brief nep is en dat mensen niet moeten betalen.