Moerdijkspoorbrug in zomervakantie drie weken dicht

Drie weken lang rijden er deze zomer geen treinen over de Moerdijkbrug. Van 25 juli tot en met 11 augustus vervangt ProRail beide sporen op de brug.

Vorig jaar was bekend gemaakt dat de brug voor twee keer tien dagen voor onderhoud zou worden afgesloten.Het spoor op de Moerdijkbrug is in 2003 vervangen en heeft onlangs nog groot onderhoud gehad. Uit onderzoek blijkt dat het onderhoud niet goed is gedaan, waardoor het afgelopen jaar al verschillende spoedreparaties zijn gedaan.Om de overlast voor reizigers niet nog erger te maken, heeft ProRail besloten het spoor over 1 kilometer helemaal te vernieuwen. De opknapbeurt duurt drie weken omdat er een speciale lastechniek wordt gebruikt.De aannemer, reizigersorganisaties, vervoerders, verladers en het ministerie van Infrastructuur hebben met elkaar gesproken over de datum van het onderhoud.De zomer is gekozen als beste tijd voor de klus. Dan reizen er minder mensen met de trein en hebben verladers er ook minder last van, zeggen de betrokken organisaties.De komende periode, totdat de herstelwerkzaamheden beginnen, controleert ProRail het spoor elke twee weken op gebreken en voert eventueel noodzakelijke reparaties uit in het weekend.ProRail benadrukt dat het om de spoorbrug voor het reguliere treinvervoer gaat die in onderhoud gaat. De treinen die over de hogesnelheidslijn rijden, ondervinden geen hinder van de werkzaamheden.