Deze week in 'Bureau Rijnmond'

Ouderen zijn geregeld het slachtoffer van babbeltrucs. Ook deze week besteden wij daar in ‘Bureau Rijnmond’ weer aandacht aan. Maar ook aan vernielingen in Dordrecht en aan een hardnekkige zakkenroller in Rotterdam-West. ‘Bureau Rijnmond is het wekelijkse opsporingsprogramma van Openbaar Ministerie en politie.

Babbeltrucs

Tussen november 2016 en nu hebben negen babbeltrucs plaatsgevonden in Rotterdam-Oost en Rotterdam-Noord. De slachtoffers raakten daarbij geld en sieraden kwijt.



Er zijn beelden van de dader en de politie hoopt hem met hulp van de kijker van ‘Bureau Rijnmond’ snel ‘van straat’ te kunnen halen.



Ook in Maassluis werd een oudere dame slachtoffer van een babbeltruc/straatroof. Deze vrouw doet haar verhaal in de hoop dat zij anderen kan behoeden voor eenzelfde lot. Ook in deze zaak zijn goede beelden van de dader te zien.



Vernielingen

Verder in ‘Bureau Rijnmond’ aandacht voor vernielingen in Dordrecht. Hakenkruizen en teksten werden op auto’s gespoten en banden werden lek gestoken. Bij dit item zijn de camerabeelden niet van goede kwaliteit, maar misschien heeft een kijker andere informatie die de politie kan helpen in dit onderzoek.



En dan nog beelden van een zakkenroller die ongegeneerd zijn gang gaat in diverse winkels in Rotterdam-West. Opvallend detail? Zijn schoenen!



‘Bureau Rijnmond’ is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond waarbij politie en Openbaar Ministerie de hulp van de kijkers vragen bij het oplossen van misdrijven. Het programma is donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur.