Overval op fietsenwinkel in Gorinchem

Foto: google

Twee mannen hebben donderdagmiddag een Gorcumse fietsenwinkel overvallen. De twee kwamen rond 15.00 uur met bivakmutsen en in het donker gekleed de zaak aan de Marinus Spronklaan binnen en bedreigden het personeel met een vuurwapen en mes.

Daarna gingen ze er met geld uit de kassa vandoor in de richting van de Nieuwe Hoven. Een van de overvallers is daar vermoedelijk op een fiets gestapt en verder gevlucht.



De politie zocht in de omgeving naar de daders, maar trof hen niet meer aan. Ook de politiehelikopter zocht mee.