Van der Gaag over Owusu: "Deze zaak kent alleen verliezers"

Mitchell van der Gaag baalt er van dat hij het besluit heeft moeten nemen om Leeroy Owusu weg te sturen bij Excelsior. "Deze zaak kent alleen verliezers," zegt de trainer van Excelsior.

"Wat er precies gebeurd is, hou ik binnenskamers," zegt Van der Gaag. "Het feit dat er nu geen vervangende rechtsback is, mag nooit de reden zijn dat iemand wel of niet blijft. Het geeft eens te meer aan waar het probleem lag. Dat gaat verder dan iemands voetbalkwaliteiten."Leeroy Owusu vertrok deze week per direct bij Excelsior om terug te keren bij Ajax. De rechtsback werd dit seizoen gehuurd van de Amsterdammers, maar vanwege 'problemen met zijn gedrag en houding' zette trainer Mitchell van der Gaag hem uit de selectie.Het conflict leek twee weken geleden opgelost. Owusu keerde terug bij de groep, maar zat vervolgens niet bij de wedstrijdselectie voor de duels met FC Twente en Heracles AlmeloOp basis van de training van donderdag bij Excelsior zal de positie van de geschorste Jurgen Mattheij worden ingevuld door Henrico Drost. Verder zal Van der Gaag vermoedelijk weinig of niet wisselen ten opzichte van het duel met Heracles Almelo.