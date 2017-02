Daniel Meade & Lloyd Reid (GB) in Live uit Lloyd

Daniel Meade tourt met zijn muzikale maatje Lloyd Reid door Nederland en België en doet uiteraard ook Live uit Lloyd aan. Zondagmiddag speelt het Schotse duo in Herberg Tiengemeten en op Radio Rijnmond krijg je alvast een smakelijk voorproefje.

Website Daniel Meade

is een singer-songwriter uit het Schotse Glasgow die country, honky-tonk, rockabilly, skiffle en ragtime mixt tot een swingend en vrolijk geheel. Zijn sound is op en top hillbilly, veel Amerikaanser wordt het niet. Of komt deze muziek wellicht oorspronkelijk uit? Maakt niet uit, lekker en pakkend is het.maakt platen met zijn band, waargitarist en vocalist in is, maar ook solo albums. Onlangs verscheen '', een zeer persoonlijk solo album met louter songs opgedragen aan zijn vriendin. Een soort verjaardagscadeau, zegt Daniel.In het verleden tourde de Schot ook meten in die hoek moet je de muziek ook plaatsten. Intwee oudere songs en drie nagelnieuwe, samen met zijn Glasgow mattie Lloyd Reid op gitaar en tweede stem. Ja, eindelijk een Lloyd in Lloyd...Nog te zien in de Haagsevrijdagavond 24/2 en zondag op. Voor vrijkaarten in Acoustic Alley kun je mailen naar:. We verloten er tweemaal 2.

Facebook

Twitter

Youtube