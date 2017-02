Het grote eekhoornmysterie in het Kralingse Bos

Kees Moeliker en de opgezette eekhoorn

Het Natuurhistorisch Museum is op zoek naar foto's en verhalen over eekhoorns in Rotterdam. Volgens museumdirecteur Kees Moeliker zijn er sinds begin jaren negentig geen eekhoorns meer waargenomen in de stad. "De Rotterdamse eekhoorn is uitgestorven," zegt hij.

Terugbladerend in zijn opschrijfboekjes vond Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, waarnemingen uit 1972 van vogels in het Kralingse Bos terug. Zijn oog viel daarbij op een aantekening over de ‘zeer makke’ eekhoorns. Zoals vele Rotterdammers was hij de vele vrolijke ontmoetingen met die knaagdiertjes alweer vergeten. Daarna lijken de eekhoorns onopgemerkt te zijn verdwenen.



Uitsterven

Moeliker raakte geïntrigeerd door het uitsterven van de Rotterdamse eekhoorns en besloot hun verdwijning te onderzoeken. Zijn bevindingen beschrijft hij in Straatgras, het tijdschrift van Het Natuurhistorisch. Volgens Moeiliker komen eekhoorns oorspronkelijk niet voor in Rotterdam, maar zijn ze ooit uitgezet in het Kralingse Bos. Daar leefden tientallen jaren lang een populatie, die erg mak was en zich net als in steden als Londen en New York door het publiek lieten voeren.



Laatste tastbare bewijs

In de collectie van het museum is het laatste tastbare bewijs van het bestaan van de Rotterdamse eekhoorns bewaard gebleven: een jong vrouwtje, dat op 13 oktober 1991 in het verkeer van de Boszoom om het leven kwam. De laatste eekhoorn van het bos was zij beslist niet. Nadat Moeliker zijn eerste resultaten bekend maakte, doken nieuwe meldingen uit het voorjaar van 2000 op.



Hernieuwde introductie onverstandig

Rotterdammers lijken heimwee te hebben naar hun eekhoorntjes, zegt Moeilijker. Over de terugkeer van de pluimstaart maakt Moeliker zich echter geen illusies. ‘Nee’ schrijft hij in het artikel op de vraag of er ooit nog een dag zal komen dat de eekhoorns weer in Rotterdam zullen rondspringen. "De natuur heeft deze uitspatting uiteindelijk gecorrigeerd. Een hernieuwde introductie zou slechts gebaseerd zijn op nostalgische motieven en dat is onverstandig."



Tips

Het Museum vraagt om tips en meldingen om de opkomst en ondergang van de Rotterdamse eekhoorn beter te kunnen te verklaren.