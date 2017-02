Drukke avondspits door storm

Foto: politie Rotterdam

De storm van donderdag heeft een drukke avondspits tot gevolg. Volgens de ANWB stond het verkeer rond 17.00 uur in de Rijnmond over een totale lengte van ruim 150 kilometer vast.

Er ontstonden bijvoorbeeld lange files op de A4, A20 en A16. Op de Van Brienenoordburg waaide halverwege de middag een aanhanger van een vrachtwagen om. Daardoor was de hoofdrijbaan urenlang gestremd.



Volgens de ANWB komen er nu vrijwel continu meldingen binnen van schade op de weg door het hele land.



Sinds 16.00 uur is officieel sprake van een storm. Die is te wijten aan een lagedrukgebied genaamd Doris. Deze naam heeft de Engelse weerdienst, de UK Met Office, gegeven aan de storm. De Duitsers spreken van 'Sturmtief Thomas'.



Weerman Ed Aldus verwacht dat de storm rond 21.00 uur sterk in kracht afneemt.