App voor binnenvaartschipper voor ligplaatsen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een computerprogramma ontwikkeld voor binnenvaartschippers om vrije ligplaatsen te vinden. De speciale app is vorig jaar getest en is een succes. Nu wordt geprobeerd om het programma voor het hele land te maken.

Een binnenvaartschipper die de Rotterdamse haven binnenkomt moet zich melden bij een verkeerspost. Daar kunnen ze de schipper niet helpen aan informatie waar een vrije ligplaats is. De schipper moet dat zelf uitzoeken door langs ligplekken te varen.

Ben Röhner van het Havenbedrijf: “De afstanden tussen vrije plekken kunnen soms fors zijn. Vooral op de Maasvlakte zijn die afstanden soms een uur”.

In het computerprogramma klikt de schipper op de kaart van de Rotterdamse haven. Direct zijn alle ligplaatsen zichtbaar. Door er op een te klikken ziet hij direct wat voor steiger het is, met hoeveel lengte en breedte je daar kan afmeren en hoe de bezettingsgraad is.

Dit systeem is goed voor het milieu en zorgt door minder vaarbewegingen zodat het nog veiliger wordt in de haven. Ben Röhner:”Dit scheelt heel veel vaartijd, brandstof en co2-reductie”.

De proef is inmiddels afgelopen, maar het systeem blijft in werking. Nu wordt gekeken of het voor het hele land gemaakt kan worden. Of dat doorgaat en wanneer het dan in gebruik genomen kan worden is niet bekend.