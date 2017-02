Leefbaar Rotterdam en CDA willen sisverbod

Foto: archief

Leefbaar Rotterdam en het CDA willen in navolging van Amsterdam ook een sisverbod in de stad. Daders moeten een boete krijgen voor het sissen naar vrouwen en meisjes.

Beide partijen pleiten voor deze maatregel na het onderzoek van de Erasmus Universiteit naar seksuele straatintimidatie. Daaruit blijkt dat bijna alle vrouwen tussen de 18 en 45 jaar daarmee te maken hebben in Rotterdam.



Veel vrouwen passen hun gedrag aan door oogcontact met mannen te ontwijken, plekken te ontwijken en soms ook door kleding of make-up aan te passen.



'Psst, hé schatje'

Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf: "Seksuele straatintimidatie is een groot probleem en de uitkomsten van het onderzoek zijn schokkend. Wij gaan de daders aanpakken. Het moet duidelijk zijn dat we op straat uitspraken als 'psst', 'hé schatje' of 'hé hoer' tolereren."



CDA-raadslid Sven de Langen: "Er moet een norm worden gesteld, dat gebeurt nu niet. In Rotterdam tolereren we dit gedrag niet."



De vrouwen in het onderzoek van de Erasmus Universiteit vinden dat het probleem moet worden aangepakt, maar geloven eerder in goede voorlichting dan in straffen. Volgens criminoloog Fischer gaven veel vrouwen die hebben meegewerkt aan het onderzoek aan dat zij verwachten dat straffen juist leidt tot een verdere verharding op straat.



Undercover

Weinig vrouwen doen aangifte, maar geven wel aan dat ze het als vervelend en intimiderend ervaren. Ook uit een undercoverfilm van een student van de Hogeschool Rotterdam blijkt dat straatintimidatie veel voorkomt. Winesh Rampertap volgde urenlang drie vrouwen met een verborgen camera door Rotterdam.



Rampertap: "Heel veel vrouwen passen zich blijkbaar aan door geen make-up meer op te doen of plekken te vermijden. Dat moet veranderd worden en bijna iedere oplossing is beter dan geen oplossing. Nu wordt er nog niets gedaan. Dit is Nederland, en iedereen moet hier vrij kunnen leven."