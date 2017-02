Proef Rotterdam met loting in wijkraden

De gemeente Rotterdam gaat in de volgende raadsperiode (2018-2022) experimenteren met het door loting aanwijzen van leden van twee van de veertien gebiedscommissies in de stad. Door die proef hoopt de gemeente ervaring op te doen met een grotere betrokkenheid van burgers bij besluiten over hun stadswijken.

Het experiment moet de échte, niet-gebonden Rotterdammer weer een stem geven, is de gedachte. De gemeenteraad nam donderdag op voorspraak van D66, Leefbaar Rotterdam (LR), SP en ChristenUnie/SGP een voorstel aan over een dergelijke proef.



De uitwerking van de proef moet in mei blijken. ''Het is interessant om te kijken of we het in sommige stadsdelen eens anders kunnen doen'', zo omarmde wethouders Joost Eerdmans (LR) het voorstel.



In een gemeentelijk rapport over het bestuursmodel in Rotterdam werd gesteld dat de betrokkenheid van burgers bij de veertien wijkraden te wensen overlaat.



Een voorstel van GroenLinks om ook 16- en 17-jarigen mee te laten stemmen voor de gebiedscommissies werd donderdag ook door de gemeenteraad aangenomen.