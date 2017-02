Weigering Bassie en Adriaantentoonstelling is 'gemiste kans'

IMG_4179

Wethouder Arnout Hoekstra van Vlaardingen noemt het onbegrijpelijk dat het Museum Vlaardingen een Bassie & Adriaantentoonstelling heeft geweigerd.

De bekende clown en acrobaat hadden de expositie aangeboden aan het noodlijdende museum om de instelling uit het slob te trekken. Maar na een jaar onderhandelen zien Bassie en Adriaan er vanaf.



Hoekstra snapt niets van de opstelling van het museum, dat 4 ton subsidie krijgt van de gemeente:



''Het is een gemiste kans. Ik hoop dat er in de toekomst wel een hoekje kan worden ingericht voor deze twee helden, maar dat is echt aan de Vlaardingers en het museum zelf om daar voor te zorgen. Ik ben slechts subsidieverstrekker.''



De tentoonstelling over Bassie en Adriaan komt nu voorlopig in theater Flamingo in de oude Visfabriek aan de Wilhelminahaven in Vlaardingen.