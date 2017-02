Onrust onder criminelen over 'zoekraken' drugs in haven

Foto: archief

Enkele drugsvangsten eind vorig jaar en begin januari op de Maasvlakte hebben tot onrust geleid in het criminele milieu.

Meerdere mensen zijn met de dood bedreigd omdat ze de drugs zouden hebben gestolen of geript. Maar justitie ontkent dat. De drugs zijn gewoon door de douane ontdekt en in beslaggenomen. De vondsten zijn alleen niet gemeld.



In totaal ging het om ruim 90 kilo cocaïne. De drugs zaten in tassen in twee lege containers en een keer tussen de wielen van een geparkeerde trailer. Alle drie de keren is de coke gevonden op een terminal op de Maasvlakte.