Teleurgestelde hoofdsponsor ARBO Rotterdam Volleybal stopt

Dragan Culic

ARBO Rotterdam stopt als sponsor van de gelijknamige volleybalclub. Directeur Dragan Culic is teleurgesteld in het beleid van de NeVoBo en Rotterdam Topsport en vindt het daarom na vijf jaar welletjes: "Het is tijd voor iemand anders om de kar gaan trekken."

Culic wilde eigenlijk vorig seizoen al een punt zetten achter de samenwerking met de Rotterdamse eredivisieclub, maar besloot toch nog een jaar door te gaan. Het geharrewar van de volleybalbond NeVoBo met de uitbreiding en inkrimping van de eredivisie is hij echter zat. Begin dit seizoen werd de eredivisie uitgebreid met één club, terwijl aan het eind van het seizoen er drie clubs moeten verdwijnen.



"NeVoBo is erg inconsequent. Er moeten nu drie clubs degraderen en het Talentteam blijft er gewoon in. Voor ons is dit onlogisch en onacceptabel", zegt Culic.



Degraderen

ARBO Rotterdam Volleybal is op dit moment de nummer laatst van de eredivisie en weet dus dat het samen met de nummers 10 en 11 zal degraderen. Desondanks moeten ze met z'n drieën toch play-outs spelen. Die play-outs hebben dus geen enkele sportieve waarde. Maar voor Culic is dit niet de reden van het stoppen. "Wij als bedrijf willen ons niet associëren met dit beleid van de NeVoBo."



Naast het beleid van de NeVeBo is Culic ook teleurgesteld in Rotterdam Topsport. Culic vindt dat die organisatie financieel meer had moeten bijdragen aan ARBO Rotterdam Volleybal, zodat zij in het Topsportcentrum konden blijven spelen. Omdat dit niet mogelijk bleek, vehuisde het eredivisieteam naar de Alexanderhal waar de moedervereniging Fusion haar thuisbasis heeft.



"Dit is voor mij ook een bron van frustratie. Er is niet adequaat gereageerd op de veranderde eisen van de volleybalbond. Door het beleid van Rotterdam Topsport is het voor ons niet meet te betalen om in het Topsportcentrum te spelen", reageert Culic.



Rotterdam Topsport

In een reactie op de kritiek van Culic laat Hans Zoethoutmaar, adjunct-directeur van Rotterdam Topsport, weten: "Laat ik voorop stellen dat wij het erg jammer vinden dat ARBO Rotterdam stopt als sponsor van de gelijknamige volleybalclub. Het verwijt dat Rotterdam Topsport wordt gemaakt dat wij financieel te weinig hebben bijgedragen spreek ik echter tegen. Ons beleid bij het steunen van clubs is als volgt: De hoogte van onze bijdrage is afhankelijk van wat de club zelf aan sponsoring weet binnen te halen. Dus hoe meer sponsorgeld zij weten te realiseren, des te meer dragen wij bij. Dit om te voorkomen dat clubs te afhankelijk worden van Rotterdam Topsport", zegt Zoethoutmaar.



Zouthoutmaar vervolgt: "We hebben meerdere keren hierover gesproken met het bestuur van ARBO Rotterdam Volleybal. Natuurlijk hadden wij liever gezien dat zij ook dit seizoen in het Topsportcentrum zouden spelen en trainen, dat is zelfs een voorwaarde om voor een bijdrage van ons in aanmerking te komen. Wij wilden het de club echter niet te lastig maken en gingen er daarom mee akkoord dat ze terugkeerden naar de Alexanderhal en toch konden blijven rekenen op een bijdrage van Rotterdam Topsport."



Kampioen

Met het vertrek van ARBO Rotterdam en Dragan Culic verliest de Nederlandse volleybalwereld een van haar meest kleurrijke figuren. De Serviër was nooit vies van een gepeperde of opmerkelijke uitspraak. Zo zei hij drie jaar geleden dat ARBO Rotterdam Volleybal binnen vijf jaar kampioen van Nederland zou worden. Van die uitspraak heeft hij geen seconde spijt: "Ons bedrijf is ambitieus en die gedachten willen we in de topsport brengen. We hebben mooie jaren gehad, maar we lopen elk jaar tegen steeds grotere obstakels aan."



ARBO Rotterdam mag dan niet langer actief zijn in het volleybal. Het Rotterdamse bedrijf is nog wel sponsor van Feyenoord, Sparta, Excelsior, de amateurclubs Neptunus/Schiebroek en XerxesDZB en waterpoloclub ZVH. Uiteraard is ook David Lans, voorzitter van de Stichting Rotterdam Volleybal, om een reactie gevraagd. Hij was, ondanks meerdere pogingen, voor commentaar helaas niet bereikbaar.