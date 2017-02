Tweehonderd schademeldingen door storm

De brandweer heeft bijna tweehonderd meldingen van stormschade gekregen in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Er waaiden vooral veel bomen en verkeersborden om.

In Ablasserdam viel een boom op een portiekflat aan de Van Eesterensingel. Van twee woningen sneuvelden de ruiten. Niemand raakte gewond.De bewoners op de tweede verdieping zaten in de kamer toen de boom naar binnen kwam zeilen. ''De hond werd op een haar na gemist door een groot stuk glas'', aldus bewoonster Gerda Tulen.Een patiënt die door ambulancebroeders in Vlaardingen werd opgehaald had dubbele pech: De harde wind kreeg op de Doctor Wiardi Beckmansingel vat op de brancard, waardoor die met patiënt en al omver werd geblazen.De man is daarna alsnog naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er aan toe is, is niet bekend.Op de A16 waaiden twee vrachtwagens om, eerst op de Van Brienenoordbrug en later op de Moerdijkbrug. Lange files waren het gevolg.Rijkswaterstaat vond de verkeerssituatie op de bruggen zo gevaarlijk worden dat het de A16 tijdelijk afsloot voor al het vrachtverkeer.Tegen het einde van de avond nam de wind in kracht af en daarmee ook het aantal meldingen bij de hulpdiensten.