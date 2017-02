Rotterdam gaat strijd tegen ongewenste zwangerschap aan

Foto: wiki

Zorgverleners in Rotterdam moeten gaan proberen om vrouwen in kwetsbare groepen over te halen om anticonceptie te gaan gebruiken. Het gaat om vrouwen die bijvoorbeeld verslaafd zijn, psychische problemen hebben of verstandelijk beperkt zijn.

De gemeente gaat de zorgverleners opleiden om de gesprekken over anticonceptie te voeren.



Wethouder De Jonge hoopt dat het aantal ongeplande en ongewenste zwangerschappen omlaag gaat.



Naar verwachting vierhonderd ouders in Rotterdam krijgen dit jaar een zorgverlener over de vloer die komt praten over anticonceptie.